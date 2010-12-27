В Приморском парке Победы на speed dating болельщик "Спартака" и фанатка "Зенита" стали парой

По правилам speed dating, участники должны были до следующего дня сообщить организаторам номер понравившегося человека. Если номера совпадают, то создается пара.

В эти выходные в Приморском парке Победы в зоне "Жуки" прошел speed dating (быстрые свидания в деревенском стиле). Во время этого мероприятия многие с интересом наблюдали за общением девушки в футболке "Зенита" и парня в шарфе "Спартака". Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

На мероприятие можно было зарегистрироваться заранее или просто записаться, придя в зону знакомств заранее. В этот же день на "Газпром-Арене" проходила прямая трансляция матча "Спартак" – "Зенит", поэтому в парк пришло немало футбольных болельщиков. По правилам speed dating, участники должны были до следующего дня сообщить организаторам номер понравившегося человека. Если номера совпадают, то создается пара. Именно из болельщиков "Спартака" и "Зенита" образовалась пара.

Не ожидала, конечно. Когда увидела парня в шарфе "Спартака", поняла, что нам будет о чем поговорить. (Смеется). <…> Иду гулять с болельщиком "Спартака". Кто бы мог подумать. Аня, участница speed dating и болельщица футбольного клуба "Зенит"

Ранее социологи выяснили, что 33% девушек ходят на свидания ради бесплатного ужина.

Фото: ТНТ