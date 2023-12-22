Малкин отметился курьезным автоголом в матче НХЛ

Гол записан на Лоусона Круза из "Аризоны Койотс".

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин отметился автоголом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Инцидент произошел в игре против "Аризоны Койотис". В ходе третьего периода встречи на льду, которая проводилась организаторами в Глендейле, спортсмены из клуба Малкина получили право провести атаку на отложенном штрафе, временно заменив голкипера Тристана Джерри на полевого игрока. В этот момент результат достигал отметки 3:2 в пользу "Аризоны", а хоккеисты из "Питтсбурга" играли в меньшинстве. Канадский защитник "Пингвинз" Крис Летанг начал атаку и сделал передачу назад на сокомандника - Евгения Малкина. Россиянин не смог правильно обработать шайбу. В результате она после небольшого касания от клюшки форварда заскочила в пустые ворота "пингвинов". данный гол был засчитан на форварда "Аризоны" Лоусона Круза, который последним из представителей "Койотис" коснулся этой шайбы.

Напомним, что Евгений Малкин перед матчем с "койотами" записвал в свой актив в текущем сезоне НХЛ 37 очков (за 15 реализованных голов и 22 передач) в 43 проведенных играх. Во встрече с "Аризоной" до эпизода с автоголом спортсмен отметился одной результативной передачей, ассистировав хоккеисту Сидни Кросби.

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом