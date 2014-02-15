Видео: как выглядит елка у Гостиного двора с логотипами футбольных клубов

Украшение елки напоминает о том, что в следующем году город примет финал Лиги чемпионов.

Piter.TV заснял необычное украшение елки напротив Гостиного двора. Его посвятили футбольным клубам, которые участвуют в Лиге чемпионов.

Информацию о командах разместили на декоративных кубах. Вместо игрушек елку украсили логотипы клубов.

В этом году у Гостиного двора также традиционно установили Деда Мороза. Среди нововведений — еловые лапы в вазонах. Также на Невском проспекте можно увидеть арт-объекты проекта "Сквозь проспект".

Напомним, Петербург примет финальный матч спортивного чемпионата 28 мая 2022 года. Игра пройдет на "Газпром Арене". Власти хотят заполнить стадион на 100%. Скорее всего, иностранцы смогут попасть в Россию без визы, достаточно будет оформить паспорт болельщика. В настоящее время город готовит инфраструктурное обеспечение матча.

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал не допустить роста цен на отели в период.

Видео: Мария Ильина / Piter.TV

Фото: Piter.TV, КГА