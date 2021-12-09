На Васильевском острове поселился человек из Мурино. Это скульптура проекта "Сквозь проспект"

Скульпторы постарались через свои работы раскрыть внутренний мир человека.

На Васильевском острове установили необычные скульптуры в стеклянных тумбах в рамках "Сквозь проспект". Среди них — собирательный образ жителя петербургских окраин. Работы назвали "Портрет обычного человека". За установкой скульптур 8 и 9 декабря наблюдал корреспондент Piter.TV.

Помимо портрета на Стрелке Васильевского острова также появились "Пламенные крылья", "Лодка любви", загадочное "U" и другие. В общей сложности в городе появились 20 тумб-витрин, в том числе и на Невском проспекте. Первые можно было увидеть около станции метро "Гостиный двор".

Первая выставка "Сквозь проспект" прошла в декабре 2020 – январе 2021 года. Вторая (нынешняя) проходит под девизом: "В центре внимания – Человек!". Скульпторы на своем пластичном языке пострались раскрыть тему личности и представить ее внутренний мир с разных сторон.

Скульптуры уберут 10 января.

Видео и фото: Piter.TV