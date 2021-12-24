Мишустин призвал не допустить роста цен на отели в период финала Лиги чемпионов

Для иностранных болельщиков, скорее всего, по FAN ID будет действовать безвизовый режим.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сказал не допускать необоснованного роста цен на пребывание в гостиницах и отелях в период проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге. Заявление прозвучало 24 декабря на заседании правительства.

Матч состоится 29 мая 2022 года.

Подготовка идет сейчас полным ходом. У нас есть опыт успешной организации чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций, а также матчей чемпионата Европы по футболу. Михаил Мишустин.

Как и в период ЧМ-2018 и Евро-2020 власти собираются установить особые правила въезда в страну и посещения матчей. Иностранцы смогут попасть в Россию без визы, достаточно будет оформить паспорт болельщика.

Мишустин отметил, что будут усилены меры безопасности. Нужно сделать так, чтобы посещение матча было комфортным и с наименьшим риском в условиях пандемии.

Напомним, скоро спортивные мероприятия придется посещать по Fan ID. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Видео: правительство РФ