Паспорта болельщика будут внедрены в РФ с 1 июня 2022 года.

Совет Федерации России одобрил закон о Fan ID. Документ принят на пленарном заседании в верхней палате парламента. В законную силу проект о паспорте болельщика вступит с 1 июня 2022 года. Сенаторы ввели такое понятие как "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования". Речь идет об электронном носителе, с помощью которого происходит идентификация человека, задействованного в проведении, организации турнира, а также участника или зрителя. Оформить соответствующий паспорт можно будет на едином портале государственных услуг.

Перечень официальных спортивных мероприятий, на которых обязательно будет получение такого Fan ID будет установлен российским правительством. Продажа билетов на соревнования будет осуществляться только при подтверждении действующего паспорта болельщика. Документ также нужно будет предъявлять на входе организаторам. Руководство турниров будет передавать сведения в систему идентификации.

В "Ландскроне" выразили свое отношение к Fan ID.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

