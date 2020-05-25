Видео: что осталось от СКК, спустя 4 месяца после трагичного обрушения

Спойлер: почти ничего. Строители и техника продолжают работу уже на руинах бывшего спортивного комплекса.

Прошло почти 4 месяца с момента трагичного обрушения Петербургского спортивно-концертного комплекса. Мы показываем кадры, что осталось от постройки.

Напомним, что 31 января начался демонтаж строения в связи с тем, что на его месте хотели возвести самую большую ледовую арену в Европе.

Несмотря на то, что окончательный демонтаж постройки произошел 17 апреля, рабочие продолжают усердно трудится на площадке.

Совсем недавно стало известно, что городские власти отказались выделить 10 миллиардов рублей на проект СКК в 2020 году. Их выделят только по "факту работ".

При этом, по сообщению "Коммерсанта", коронавирус не является причиной расторжения концессионного соглашения с ООО "СКА Арена" о реконструкции комплекса.

Видео: Piter.TV