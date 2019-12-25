На месте обрушенного 31 января советского здания СКК собираются возвести самую большую в Европе ледовую арену.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что Петербург отказался выделять 10 млрд рублей на проект СКК в 2020 году. Об этом на заседании петербургского ЗакСобрания заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Вице-губернатор пояснил, что власти Петербурга намерены выплатить 10 млрд по факту работ.

Напомним, что ранее Смольный подписал соглашение о реконструкции СКК "Петербургский" со "СКА Ареной". Предполагалось, что на месте обрушенного 31 января советского здания СКК возведут самую большую в Европе ледовую арену.

Ранее мы сообщали о том, что специалисты проверят сомнительный вывоз строительного мусора с обломков СКК.

Фото:Piter.TV