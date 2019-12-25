Специалисты проверят сомнительный вывоз строительного мусора с обломков СКК

Мусорному полигону в области водители грузовиков предпочли незаметный пустырь на Рощинской улице.

Петербургский комитет по природопользованию намерен провести административное расследование по статье о несоблюдении требований по природоохране при обращении с отходами. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе комитета.

Чиновники обратили внимание на публикацию одного из областных СМИ, где журналисты отследили путь грузовиков от рухнувшего СКК до места предполагаемой несанкционированной разгрузки мусора. Мусорному полигону в области водители предпочли незаметный пустырь на Рощинской улице. Публикация сопровождалась фото и видео, что послужило поводом для возбуждения производства.

В течение расследования специалисты отберут пробы строительных грунтов, которые завезли на территорию у Митрофаньевского шоссе. В случае выявления нарушений виновников привлекут к ответственности.

СКК обрушился при демонтаже аварийной крыши 31 января. Непродуманные работы уничтожили 80% здания и унесли жизнь одного из двоих рабочих: мужчина не успел забраться в строительную люльку, когда комплекс начал рушиться. Разбор завалов пообещали завершить к апрелю.

Ранее мы рассказывали, что районная администрация пообещала убрать свалку на Дальневосточном проспекте.

Фото: Piter.TV