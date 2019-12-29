Администрация пообещала убрать свалку на Дальневосточном проспекте

Piter TV получил ответ от администрации Невского района о стихийной свалке у "Лондон-молла". Свалку на Дальневосточном проспекте уберут, а само место сделают зоной отдыха.

В администрации Невского района рассказали, что держат ситуацию на контроле. Ранее жители пожаловались на огромную свалку у дороги на месте бывших железнодорожных путей.



На днях на место свалки выезжали чиновники совместно с представителями прокуратуры и полиции.

Было организовано выездное совещание для того, чтобы разрешить этот вопрос. Принято решение: арендаторы территории, которые находятся в районе этой свалки, за свои средства устанавливают камеры наблюдения. В случае выявления транспорта, который привозит отходы, будет направлятся заявка в дежурную часть УМВД по Невскому району. Анастасия Шубенко, начальник сектора информации администрации Невского района

Кроме того, подъезд к месту ограничат. Саму свалку пообещали ликвидировать в первой половине 2020 года, но точные сроки остаются неизвестными.



После ликвидации свалки на ее месте может появиться зона отдыха или велосипедная дорожка, рассказала представительница администрации.

Администрацией сейчас рассматривается вопрос на тему того, чтобы после ликвидации свалки создать комфортное благоустроенное пространство. Все будет зависеть от результатов проектно-изыскательских работ, которые будут проведены после ликвидации свалки. Анастасия Шубенко

Виновных в загрязнении территории обещают привлечь к административной ответственности.

Фото и видео: Piter.TV