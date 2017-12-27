Видео экстремальной посадки самолета при ветре 110 км/час попало на видео

Видео посадки самолета во время урагана Фредерике в Германии набрало уже более 4 миллионов просмотров за несколько дней.

На прошлой неделе в Европе разбушевался ураган Фредерике. Скорость ветра достигала более 110 километров в час. Piter.TV публиковал видео из Нидерландов, где порывы ветра сбивали людей с ног и волочили их по земле, словно листья с деревьев.

На днях на популярном видеохостинге YouTube появилось видео посадки пассажирского лайнера авиакомпании Eurowings в аэропорту Дюссельдорфа. Экипаж самолета виртуозно выполнил посадку при боковом ветре со скоростью 110 километров в час. Сообщается, что этот самолет перевозил пассажиров из Болоньи.

На опубликованных кадрах можно увидеть как "болтает" самолет в воздухе. Можно представить, насколько сложно было посадить самолет, чтобы не произошло катастрофы. Это видео набрало более 4 миллионов просмотров всего за три дня.

13 января при посадке в аэропорту Турции экипаж самолета не остановил вовремя самолет, и он выкатился за пределы ВПП и чуть не свалился в море.

Видео: YouTube/HvdH-Plane-Spotter