Видео из Нидерландов: Ураганный ветер сбивает пешеходов, валит деревья и убил уже 3 человек

В социальных сетях жители Нидерландов публикуют видео урагана, который прокатился по стране.

В Нидерландах бушует ураган, который сопровождается шквалистым ветром.

В результате разгула стихии погибли люди. Сообщается о трех погибших В Нидерландах. В основном люди получили травмы несовместимые с жизнью из-за падения на них деревьев. В стране объявлен "красный" уровень опасности. Появились сообщения, что всего за урагана в Европейских странах погибло около 10 человек. Количество пострадавших не сообщается. По сообщениям синоптиков, ветер начнет ослабевать только к вечеру.

Очевидцы в социальных сетях публикуют кадры разгулы стихии. Порывы ветра сбивали людей с ног и таскали десятки метров, словно листья с деревьев.

Видео: Twitter/@_watsonion, @philipdiamant, @diedevndrbsch, @xoliise