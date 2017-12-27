В сети появилось видео из салона самолета зависшего над морем в Турции

В сети появилось видео из самолета, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту после посадки.

Этот инцидент произошел в субботу, 13 января, в аэропорту в Турции.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки после перелета из Анкары выкатился за пределы ВПП. Вохдушное судно, на котором находжилось 162 пассажира, завис над Черным морем. От обрушения в воду его отделяло всего несколько метров.

Людей срочно эвакуировали из самолета. Сейчас появилось видео из салона во время эвакуации. На кадрах видно, что среди пассажиров началась паника. Видно неразбериху, и слышатся крики пассажиров. Но все обошлось благополучно, никто серьезно не пострадал.

По какой причине самолет оказался за пределами ВПП, пока не сообщается.

Видео: YouTube/Gökhan İçkilli