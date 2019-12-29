Опубликовано видео задержания и допроса саратовских подростков, который планировали теракт в школе

Один из подростков планировал убить 40 человек.

В сети опубликовано видео допроса подростков, которые планировали в мае 2020 года устроить в школе бойню.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал первые подробности из Саратова, где ФСБ задержало двух 15-летних подростков, которые планировали устроить массовое убийство в своей школе. Сейчас в сети опубликовано видео с допросом подростков.

На видео школьники признались, что заинтересовались темой "колумбайна" примерно год назад. Подростки изучали тематику и готовились устроить бойню в своей школе в мае 2020. Точное число ими было не выбрано. Один из подростков признался, что ему было все равно сколько убить человек, а его друг планировал убить 40 человек.

Ранее: В Мурманске 15-летний подросток пытался убить 11-летнего мальчика

Видео: ФСБ