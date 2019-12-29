ФСБ предотвратило вооруженное нападение подростков на школу в Саратове

Возбуждено уголовное дело

ФСБ задержала в Саратове двух подростков с оружием 2005 года рождения. В ведомстве считают, что они планировали нападение на школу.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", - сказано в сообщении центра.

Подростков задержали в одном из заброшенных бомбоубежищ. В тайнике у них был спрятан обрез охотничьего ружья. В ФСБ также считают, что при нападении они могли применить самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в Интернете.

Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".