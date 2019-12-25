В Мурманске 15-летний подросток пытался убить 11-летнего мальчика

Этот же подросток 4 года назад утопил 8-летнего мальчика.

В Мурманской области расследуется уголовное дело о покушении на убийство 11-летнего мальчика подростком.

В Кандалакше (Мурманская область) 15-летний подросток (2004 года рождения) напал на 11-летнего мальчика и жестоко избил. Затем стал душить ребенка. Когда мальчик потерял сознание, он закопал его в снег почти раздетым, а затем ушел с места преступления. Ребенка нашли прохожие, которые оказали первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

ТАСС со ссылкой на следственные органы сообщает, что ребенок сейчас находится дома с родителями. Выяснилось, что этот агрессивный подросток 4 года назад утопил 8-летнего мальчика. Убийство сошло ему с рук в силу возраста. В тот период бездействовали и родители, и школа, и контролирующие органы.

Сейчас дело на контроль взял Глава СКР Александр Бастрыкин. Во время расследования будет также дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними, совершившими противоправные действия.

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Фото: Piter.TV