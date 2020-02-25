Житель Красноярска выкинул с 5 этажа маленькую собаку

В Красноярске мужчина выкинул из окна 5 этажа той-терьера.
ЧП произошло в Свердловском районе города. Очевидцы сняли на видео, как из окна на 5 этаже вылетает маленькая собачка. Как выяснилось, собака принадлежала матери мужчины, который выкинул животное из окна.
По словам самого мужчины, он спал и проснулся от укуса собаки. Спросонья не разобравшись, он вышвырнул собачку в окно. Песик выжил и даже смог встать на лапы. За ним сразу же вышла хозяйка и отвезла к ветеринару.
Сегодня ранее:В центре Ростова-на-Дону рухнул балкон с людьми
Видео: ВК, ЧП Красноярск
Обсуждение ( 0 )