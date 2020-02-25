Житель Красноярска выкинул с 5 этажа маленькую собаку

Собака выжила, хозяйка отвезла ее к ветеринару.

В Красноярске мужчина выкинул из окна 5 этажа той-терьера.

ЧП произошло в Свердловском районе города. Очевидцы сняли на видео, как из окна на 5 этаже вылетает маленькая собачка. Как выяснилось, собака принадлежала матери мужчины, который выкинул животное из окна.

По словам самого мужчины, он спал и проснулся от укуса собаки. Спросонья не разобравшись, он вышвырнул собачку в окно. Песик выжил и даже смог встать на лапы. За ним сразу же вышла хозяйка и отвезла к ветеринару.

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Видео: ВК, ЧП Красноярск