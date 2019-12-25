В центре Ростова-на-Дону рухнул балкон с людьми

Двое мужчин с травмами средней тяжести в больнице.

В Ростове-на-Дону рухнул балкон с людьми.

Двое мужчин вышли на балкон в ночь с 23 на 24 февраля и рухнули вместе с балконом вниз. Известно, что дом был построен в 1884 году и является памятником культурного наследия. В 2011 году дом был признан аварийным. С 2011 по 2019 годы шло расселение аварийного здания, оставалось только выкупить два нежилых помещения.

В одном из этих помещений был офис, где коллеги отмечали праздник. Во время праздника двое мужчин вышли на балкон. Их госпитализировали в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

Фото: ВК, Ростов Папа