Видео: Ботанический сад снова принимает посетителей

После послабления карантинных мер Ботанический сад Петра Великого вновь открылся, правда, пока в тестовом режиме.

В четверг, 2 июля, Ботанический сад открыл свои двери и ворота для первых посетителей. Режим работы: с 10:00 до 17:30. Пока прогуляться можно лишь по аллеям, а оранжереи откроют уже в пятницу, 3 июля.

Вход по билетам, карантинные меры безопасности на улице соблюдать не надо, так как территория сада изобилует пространством и укромными местами, однако уже в помещении необходимость соблюдать безопасную дистанцию и иметь в наличии маски опять появится.

Льготные билеты доступны лишь ветеранам ВОВ, всем остальным придется платить полную цену за билет.

Также стало известно, что Летний сад в Петербурге откроют 15 июля.

Видео, фото: Piter.TV