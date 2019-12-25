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Летний сад в Петербурге откроют с 15 июля
Сегодня, 14:00
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Летний сад в Петербурге откроют с 15 июля

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Посетителям рекомендуют использовать СИЗ.

Стало известно, когда в Петербурге откроются Михайловский и Летний сады. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Русского музея.

Михайловский сад станет доступен для посетителей с 8 июля, а Летний сад ― с 15 июля. Всем петербуржцам и гостям города рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При необходимости маски и перчатки можно будет приобрести на входе.

Павильоны и кафе будут временно закрыты. 

Ранее стало известно, что в Петергофе отменили бумажные билеты, чтобы избежать толпы в парке. 

Теги: зеленая зона, летний сад, михайловский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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