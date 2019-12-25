Летний сад в Петербурге откроют с 15 июля

Стало известно, когда в Петербурге откроются Михайловский и Летний сады. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Русского музея.
Михайловский сад станет доступен для посетителей с 8 июля, а Летний сад ― с 15 июля. Всем петербуржцам и гостям города рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При необходимости маски и перчатки можно будет приобрести на входе.
Павильоны и кафе будут временно закрыты.
Ранее стало известно, что в Петергофе отменили бумажные билеты, чтобы избежать толпы в парке.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все