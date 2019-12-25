Петербургский Ботанический сад начинает работу в тестовом режиме со 2 июля

В четверг откроется парк-дендрарий, а в пятницу – водный маршрут.

Петербургский Ботанический сад объявил об открытии в тестовом режиме. Как сообщается в официальной группе сада "ВКонтакте", со 2 июля посетителей ждет парк-дендрарий, а в пятницу, 3 июля, заработает водный маршрут в режиме прогулки.

Парк-дендрарий будет открыт с 10.00 до 17.30, билеты возможно приобрести только в кассе – электронных вариантов пока нет. Билеты на водный маршрут продадут с 10.00 до 16.30, вход в оранжерею доступен с 11.00 до 16.45. Парковые билеты, отметили в Ботаническом саду, продаются до 17.30, гулять по территории можно до 19.00.

Кроме того, сотрудники сада сообщили об отмене льготных дней для пенсионеров из-за неблагоприятной эпидемобстановки. Выгодные для пожилых петербуржцев дни вернут, как только в городе снимут все ограничения по коронавирусу. Сотрудники сада попросили уточнять возможные изменения перед визитом.

Ранее в Петербурге открылись парки, скверы и летние кафе.

Фото: Piter.TV