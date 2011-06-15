Камала Харрис рассказала о планах США на Индо-Тихоокеанский регион.

Вице-президент США обвинила Китай в создании угроз в Южно-Китайском море. Камала Харрис сообщила журналистам о том, что Пекин подрывает международную систему правил, создавая угрозы для безопасности региона. Чиновница выступила с соответствующей речью в Сингапуре. Она рассказала о планах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион.

Китай продолжает курс на запугивание и принуждение в Южно-Китайском море, сохраняет претензии на большую часть. Эти незаконные претензии были ранее отклонены арбитражным судом, но Пекин продолжает подрывать систему, основанную на международных правилах, и угрожать суверенитету государств. Камала Харрис, вице-премьер США

Американка подчеркнула, что участие США в акватории Южно-Китайского моря и ИТР не направлено против конкретного государства. Она подчеркнула, что в США не хотят, чтобы страны выбирали какую-то сторону.

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