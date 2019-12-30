Вице-президент Абхазии Барциц подал заявление об отставке

Политик объяснил свои мотивы.

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Чиновник подписал документы вслед за президентом Раулем Хаджимбой. Об этом сообщили журналисты "ТАСС" со ссылкой на официальный сайт правительства Хаджимбы.

Пресс-служба уведомляет, что заявление об отставке Барцица подано в соответствии с Конституцией. Это сделано во имя сохранения мира и стабильности на территории республики. Политики надеются достичь общенационального согласия, поэтому складывают полномочия. Парламент Абхазии утвердил отставку.

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