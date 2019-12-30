Политик должен помочь в урегулировании кризиса в республике.

Помощник президента России Владислав Сурков приехал в столицу Абхазии, город Сухум. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента Абхазии Аслана Барциц.

По словам политика, Сурков приехал в регион, чтобы помочь в урегулировании кризиса в республику.

Напомним, что политический кризис произошел в Абхазии в минувший четверг, 9 января. Его спровоцировали протесты возле здания администрации президента. После митинга недовольные граждане ворвались в здание и потребовали отставки Рауля Хаджимбы

После этого стало известно, что в Абхазии проведут повторные выборы президента.

Видео: YouTube / VOA News