Помощник президента России Владислав Сурков приехал в столицу Абхазии, город Сухум. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента Абхазии Аслана Барциц.
По словам политика, Сурков приехал в регион, чтобы помочь в урегулировании кризиса в республику.
Напомним, что политический кризис произошел в Абхазии в минувший четверг, 9 января. Его спровоцировали протесты возле здания администрации президента. После митинга недовольные граждане ворвались в здание и потребовали отставки Рауля Хаджимбы
После этого стало известно, что в Абхазии проведут повторные выборы президента.
Видео: YouTube / VOA News
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