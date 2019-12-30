Свое решение бывший президент принял "во имя сохранения стабильности в стране".

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 12 января, у дачи политика собрались сотни оппозиционеров, требовавших от главы республики уйти с поста.

Заявление Хаджимбы им зачитал бывший премьер-министр страны Сергей Шамба. Сообщается, что слова политика встречали аплодисментами.

Свое решение бывший президент принял "во имя сохранения стабильности в стране".

Напомним, что политический кризис произошел в Абхазии в минувший четверг, 9 января. Его спровоцировали протесты возле здания администрации президента. После митинга недовольные граждане ворвались в здание и потребовали отставки Рауля Хаджимбы.

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube / VOA News