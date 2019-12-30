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Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

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Свое решение бывший президент принял "во имя сохранения стабильности в стране". 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 12 января, у дачи политика собрались сотни оппозиционеров, требовавших от главы республики уйти с поста. 

Заявление Хаджимбы им зачитал бывший премьер-министр страны Сергей Шамба. Сообщается, что слова политика встречали аплодисментами. 

Свое решение бывший президент принял "во имя сохранения стабильности в стране". 

Напомним, что политический кризис произошел в Абхазии в минувший четверг, 9 января. Его спровоцировали протесты возле здания администрации президента. После митинга недовольные граждане ворвались в здание и потребовали отставки Рауля Хаджимбы. 

Фото: Global Look Press
Видео: YouTube / VOA News

Теги: абхазия, рауль хаджимба
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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