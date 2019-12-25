Вице-премьер Украины ожидает, что "нормандский саммит" пройдет осенью

Вице-премьер Украины ожидает, что саммит "нормандской четверки" состоится осенью 2020 года. Об этом Алексей Резников заявил в интервью местному телеканалу "Украина-24".
Мне кажется, я оптимист вообще по жизни, и оптимистично смотрю на то, что такая встреча в Берлине лидеров нормандского формата абсолютно вполне вероятна этой осенью
Алексей Резников, вице-премьер Украины
По словам украинского чиновника, для организации и проведения данной международной встречи сторона необходимо выполнить большой объем работ. Напомним, что в"нормандском формате" принимают участие представители России, Украины, Германии и Франции.
Украина сочла заложниками жителей Крыма и Донбасса с российскими паспортами.
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