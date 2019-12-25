Вице-премьер Украины ожидает, что "нормандский саммит" пройдет осенью

Алексей Резников ждет, что "четверка" встретится в Берлине в 2020 году.

Вице-премьер Украины ожидает, что саммит "нормандской четверки" состоится осенью 2020 года. Об этом Алексей Резников заявил в интервью местному телеканалу "Украина-24".

Мне кажется, я оптимист вообще по жизни, и оптимистично смотрю на то, что такая встреча в Берлине лидеров нормандского формата абсолютно вполне вероятна этой осенью Алексей Резников, вице-премьер Украины

По словам украинского чиновника, для организации и проведения данной международной встречи сторона необходимо выполнить большой объем работ. Напомним, что в"нормандском формате" принимают участие представители России, Украины, Германии и Франции.

Украина сочла заложниками жителей Крыма и Донбасса с российскими паспортами.