По мнению экспертов, безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Киеве назвали примерный срок "безопасной реинтеграции Донбасса". Об этом сообщает "НВ".

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет. Более того, на Донбассе должны смениться поколения.

Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут Алексей Резников, вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Резник заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик "вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе".

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины обсудил с Минобороны Турции торговое сотрудничество.

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