Вице-премьер Борисов не заинтересовался моделью авианосца "Ламантин"

Но у других стендов он останавливался.

Представительская делегация посетила девятый международный военно-морской салон, который проходит в Петербурге. Особенно важным гостем был зампредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Он прошел мимо проекта авианосца "Ламантин". Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Ожидалось, что авианосный крейсер привлечет в внимание Борисова, однако он им не заинтересовался. Он посетил военно-морской салон 11-го июля. У других стендов куратор "оборонки" останавливался.

"Ламантин" презентовали 10-го июля в рамках салона. Благодаря судну ВМФ сможет перевозить на нем около 60 истребителей, вертолетов и самолетов, почти десяток беспилотников.

Напомним, международный военно-морской салон проходит в городе на Неве с 10 по 14 июля. На нем ВМФ и погранслужбы ФСБ представляют модели кораблей, катеров и судов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские "Ласточки" за полгода перевезли почти 6 миллионов пассажиров.

Фото: Piter.TV