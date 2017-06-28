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Вице-премьер Борисов не заинтересовался моделью авианосца "Ламантин"
Сегодня, 9:48
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Вице-премьер Борисов не заинтересовался моделью авианосца "Ламантин"

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Но у других стендов он останавливался.

Представительская делегация посетила девятый международный военно-морской салон, который проходит в Петербурге. Особенно важным гостем был зампредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Он прошел мимо проекта авианосца "Ламантин". Об этом сообщила "Фонтанка.ру"

Ожидалось, что авианосный крейсер привлечет в внимание Борисова, однако он им не заинтересовался. Он посетил военно-морской салон 11-го июля. У других стендов куратор "оборонки" останавливался.

"Ламантин" презентовали 10-го июля в рамках салона. Благодаря судну ВМФ сможет перевозить на нем около 60 истребителей, вертолетов и самолетов, почти десяток беспилотников.

Напомним, международный военно-морской салон проходит в городе на Неве с 10 по 14 июля. На нем ВМФ и погранслужбы ФСБ представляют модели кораблей, катеров и судов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские "Ласточки" за полгода перевезли почти 6 миллионов пассажиров

Фото: Piter.TV 

 

Теги: военно-морской салон, ламантин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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