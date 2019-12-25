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В Петербурге стартовал юбилейный Международный военно-морской салон
Сегодня, 14:54
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В Петербурге стартовал юбилейный Международный военно-морской салон

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Зарегистрированы 283 участника МВМС-2021, из них 13 – иностранные компании.

В среду, 23 июня, в петербургском "Экспофоруме" стартовал X Международный военно-морской салон. 

В качестве участников в Петербург приглашены официальные делегации из более чем 60 стран. Также в мероприятии примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота, а также Пограничной службы ФСБ России.

В этом году масштабная экспозиция включает в себя новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, а также современные технологии и передовые достижения в науке и инженерии.

Организаторы мероприятия добавили, что в этом году салон пройдет без посетителей. Такое решение было принято в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.

Входные билеты и приглашения, выданные ранее, не действительны,

– говорится в сообщении.

Аккредитованные участники мероприятия будут допущены только при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о прививке от коронавируса.

Ранее мы писали, что Петербург потратит на празднование Дня ВМФ 27 млн рублей.

Фото: function.mil.ru

Теги: военно-морской салон, экспофорум
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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