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Петербург потратит на празднование Дня ВМФ 27 млн рублей
Сегодня, 17:58
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Петербург потратит на празднование Дня ВМФ 27 млн рублей

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В этом году День ВМФ отпразднуют 25 июля.

Накануне, 9 июня, на портале госзакупок разместили конкурс на "оказание услуг по организации проведения мероприятия, посвященного Дню Военно-морского флота". 

Подрядчик возведет сцену, обеспечит трансляцию парада на экранах, организует концерт с участием артистов и военных оркестров на четыре часа. Заявки принимаются до 2 июля, 8 июля подведут итоги.

Заявку опубликовал комитет по культуре. Отмечается, что начальная, она же максимальная, цена контракта составила 27 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что понтоны для "Алых парусов" установят на Неве к 16 июня.

Фото: zakupki.gov.ru; Piter.tv

Теги: день вмф, день вмф спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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