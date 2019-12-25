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Понтоны для "Алых парусов" установят на Неве к 16 июня
Сегодня, 14:31
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Понтоны для "Алых парусов" установят на Неве к 16 июня

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На реку спустят 15 речных звеньев понтонно-мостового парка.

Военные инженеры ЗВО начнут разворачивать понтоны для "Алых парусов" в половину девятого вечера сегодня, 10 июня. 

Конструкция будет соединена в единую платформу из 15 речных понтонно-мостовых звеньев у Петропавловской крепости и станет площадкой для проведения салюта. Об этом сообщила пресс-служба  Западного военного округа. 

Подготовка будет длиться 8 дней, за это время на воду спустят 120 звеньев, таким образом площадь салютной площадки превысит 3,5 километра. Устанавливать понтоны будут  более 50 военнослужащих и около 20 военных машин.

Напомним, "Алые паруса" пройдут с 25 на 26 июня в очном формате. 

Ранее мы писали, что в день проведения "Алых парусов" метро Петербурга будет работать круглосуточно.

Фото: Pixabay

Теги: алые паруса, зво, понтоны для салюта, салют
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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