В день проведения "Алых парусов" метро Петербурга будет работать круглосуточно

Мероприятие пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса" метро Петербурга будет работать круглосуточно с ночными интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут. Об этом вечером 9 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Кроме того, с полуночи до 6 утра для гостей и жителей Северной столицы будут работать автобусы №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, а также троллейбус №46 с интервалом движения не более 30 минут.

Ранее мы писали, что в Петербурге перенесли все концерты на время проведения ПМЭФ, ЕВРО-2020 и "Алых парусов".

Фото: pixabay.com