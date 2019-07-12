Петербургские "Ласточки" за полгода перевезли почти 6 миллионов пассажиров

Это на 57% больше, чем в 2018 году.

Поезда "Ласточка" в зоне обслуживания Северо-Западной пригородной пассажирской компании перевезли более 5,9 млн. пассажиров за полгода, что на 57% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Первые "Ласточки" были запущены в Выборг в 2015 году. За полгода 2019 "Ласточками" в данном направлении воспользовались на 44% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, то есть почти 1,7 млн. пассажиров.

Вторым по популярности среди пассажиров стал маршрут Санкт-Петербург – Тосно. За шесть месяцев 2019 года по данному маршруту проехали 1,3 млн. пассажиров.

Электропоезда "Ласточка" задействованы на десяти маршрутах: от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода, Волховстроя, Выборга, Зеленогорска, Калище, Каннельярви, Луги, Мельничного Ручья, Ораниенбаума, Тосно

РЖД ввели дополнительные "Ласточки" между Москвой и Петербургом. Они будут курсировать в июле и августе.

Видео: Piter.TV