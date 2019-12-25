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Путин поприветствовал всех участников X Международного военно-морского салона
Сегодня, 15:25
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Путин поприветствовал всех участников X Международного военно-морского салона

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Мероприятие пройдет с 23 по 27 июня в "Экспофоруме".

В среду, 23 июня, президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей X Международного военно-морского салона.

Глава государства уверен, что мероприятие пройдёт успешно, а заключенные в рамках салона контракты и соглашения продвинут отечественную военную продукцию на международный рынок. 

МВМС на протяжении многих лет является авторитетной площадкой для делового общения специалистов из разных стран по широкому спектру вопросов наращивания военно-технического сотрудничества и международной кооперации,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в среду, 23 июня, в петербургском "Экспофоруме" стартовал X Международный военно-морской салон. В качестве участников в Петербург приглашены официальные делегации из более чем 60 стран. Также в мероприятии примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота, а также Пограничной службы ФСБ России.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военно-морской салон, приветствие
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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