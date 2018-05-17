В этом году Международный военно-морской салон "МВМС 2021" пройдет с 23 по 27 июня.

В Петербург прибыли корабли для участия в X Международном военно-морском салоне. Об этом во вторник, 22 июня, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Известно, что у причалов Пассажирского морского порта уже ошвартовались фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", а также малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово".

В этом году Международный военно-морской салон "МВМС 2021" пройдет с 23 по 27 июня. В мероприятии примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота, а также Пограничной службы ФСБ России.

Ранее мы писали, что Петербург потратит на празднование Дня ВМФ 27 млн рублей.

Фото: function.mil.ru