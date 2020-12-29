Вице-губернатор Эргашев рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Помощь петербуржцам оказывают в 16 городских и семи федеральных стационарах.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. В специальном обращении 6 января он отметил, что ситуация с инфекцией в Петербурге пока остается напряженной. Однако он отметил, что за сутки установлено уже меньше новых случаев заболевания и увеличилось число выздоровевших.

В Петербурге по данным на утро 6 января выявили 3341 новых случаев коронавируса. Еще 70 человек скончались, а 1788 — выздоровели. В федеральный регистр заболевших за сутки попал 1581 человек.

Вице-губернатор также напомнил, что помощь петербуржцам оказывают в 16 городских и семи федеральных стационарах, где развернуто 12 388 коек. Число свободных коек в городе уже превысило 19%. На амбулаторном лечении находятся 68 тысяч 81 человек, рассказал "Петербургский дневник".

Фото: Piter.tv