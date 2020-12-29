Число зарегистрированных больных COVID-19 в Петербурге оказалось снова меньше "федеральной" статистики

В регистр заболевших за сутки попал 1581 человек.

Зарегистрированых больных COVID-19 в Петербурге за сутки снова оказалось меньше, чем по "федеральной" статистике. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В федеральеый регистр заболевших за сутки попал 1581 человек. При этом в среду неделей ранее (30 декабря) было зарегистрировано 4298 человек – падение показателя на 63,22%, сообщили в Смольном.

Сегодня регистрируется снижение большинства показателей - индикаторов эпидемиологического процесса. В частности, отмечается значительное уменьшение количества новых больных COVID-19 в Федеральном регистре, а также регистраций случаев выздоровления. Умеренно снизилось число активно больных, преимущественно за счет тех, кто находится в стационарах. Отмечается снижение количества госпитализаций по сравнению с прошлой средой. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

В Петербурге по данным на утро 6 января выявили 3341 новых случаев коронавируса. Еще 70 человек скончались, а 1788 — выздоровели.

В справке отмечается, что Смольный использует оперативные данные Комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19, данные могут отличаться от данных Роспотребнадзора (РПН) и Информационного центра по ситуации с коронавирусом (ИЦК) ввиду различий в методологии сбора информации.

Фото: Piter.tv