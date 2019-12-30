Снова в деле. "Плохие парни навсегда" – главная кинопремьера недели

Маркус (Мартин Лоуренс) давно уже мечтает о пенсии, к тому же у него недавно родился внук. Однако герой Уилла Смита просит помочь ему в последнем деле.

После провальной части "Плохие парни 2" прошло 17 лет. Студийные боссы вновь решили попытать удачу и вывести на экраны престарелых героев Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Вопреки фанатским ожиданиям, фильм не оперирует к шуткам про возраст "плохих копов". Детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт все еще остро шутят и оперативно ловят преступников. Сменилось режиссерское место, на этот раз руководили процессом бельгийские режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла, впервые взявшиеся за студийный проект. Эстетика американских окраин им знакома – в арсенале постановщиков фильм рэперу Виз Калифе и тематические инди-картины.

В основе третьей части франшизы о плохих парнях весьма клишированный сюжет с поворотом "несколько дней до пенсии". Маркус Бернетт в молитве клянётся никогда больше не применять никому вреда, если его лучший друг выживет. Естественно, Майк Лоури просыпается. Далее герой Уилла Смита отчаянно пытается найти обидчика и расквитаться с ним.

Бельгийские режиссеры вносят динамики в киноленту играя на контрастах — агрессивные поиски бандитов от Майка Лоури, на фоне рутинной и забавной жизни на пенсии Маркуса Бернетта. В итоге старый друг скидывает с себя пенсионные тапки и присоединяется к расследованию.

"Плохие парни навсегда" обладают всеми качествами первого фильма, уже ставшего легендарным. Знакомые персонажи всё также остро шутят, резко обходятся с противниками и нарушают приказы начальства. Адиль Эль Арби и Билал Фалла добавили в фильм "новой крови", сцены разборок стали чуть кровавее, что добавило экшена. Масштабных сцен в новых "Парнях" всего две, но они прописаны филигранно – погоня по ночному Майами и побоище в заброшенном мексиканском особняке.

В третьей части "Плохих парней" много рэпа, наличие песен от Pitbull и DJ Khaled придает местного шарма, но не идет на пользу атмосфере, смахивающей на "Форсаж". Ситуацию спасает харизма главных персонажей и шутки. Сценаристы хорошо проработали эту часть киноленты, благодаря юмору в сюжете объясняется даже нелепый стиль в одежде детектива Майка Лоури.

Второстепенные персонажи в "Плохие парни навсегда" непримечательны. Видимо, перед сценаристами не стояло задачи как-либо раскрыть их. При этом тут тоже есть звезды: в безликой группе появляется даже канадский актер Александр "Бьерн" Людвиг из сериала "Викинги", который по случайному стечению обстоятельств носит в фильме имя Дорн. Это не единственное в совпадение с другими киноработами. Например, главным убийцей в "Плохих парнях" становится человек, который очень похож на персонажа Уилла Смита. Похоже, режиссеры так пошутили над недавней работой актера "Гемини", которую критики встретили не так радушно.

Злодеи в фильме таке же "беззубые", как и в любой условной киноленте из 90-х. Улыбку вызвает персонаж бывшей-"ведьмы", которая намерена отомстить Майку Лоури за несчастную любовь.

В целом фильм пропитан лучшими традициями бадди-муви с щепоткой приёмов из мексиканских сериалов. Неожиданные повороты ал-ля "Ты мой отец, мой брат, моя жена" делают киноленту весьма комичной. В остатке зритель уйдет с киносеанса с ощущением, что он просто посмотрел снова на любимых персонажей из 90-х.

Как оказалось, отсутствие Майкла Бэя пошло серии фильмов на пользу. Пока российские и зарубежные зрители реагируют на премьеру позитивно, в разработке – уже четвертая часть "Плохих парней". Могли ли мы об этом подумать 17 лет назад?

Текст: Ирина Чаплина

Фото: WDSSPR

Видео: SonyPicturesRU / YouTube