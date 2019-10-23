Создатели фильма "Гемини" потеряли 75 миллионов долларов

Мировые сборы фильма Энга Ли пока не превысили 120 миллионов долларов.

По данным портала THR, бюджет картины "Гемини" составил $140 млн, а на маркетинг ушло еще сто миллионов. Однако в первые уик-энды фильму не удалось отбить свою стоимость. Создатели планировали заработать на прокате в Китае, но там зрители "проголосовали" за другой фильм – "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли.

По оценкам аналитиков, компании потеряли на фильме $75 млн.

Ранее мы сообщали о том, как клона Уилла Смита в "Гемини" сыграла его цифровая копия.

Видео: YouTube / Paramount Pictures