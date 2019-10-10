Клона Уилла Смита в "Гемини" сыграла цифровая копия

По сюжету герой Смита встречает в настоящем молодую версию себя.

Создатели фильма "Гемини" рассказали, как двум Смитам удалось появляться в кадре одновременно. По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия. Об этом пишет ТАСС.

"Гемини" (Gemini Man) – это фантастический фильм, события которого разворачиваются в недалеком будущем. Человечество научилось клонировать самих себя, и главный герой (Уилл Смит) однажды встречает в настоящем себя молодого в прошлом.

Во время съемок картины использовались камеры высокой мощности, позволяющие улавливать мельчайшие мышечные движения актеров. Образ молодого Смита создали при помощи компьютерных технологий. Фильм появится в российском прокате 10 октября.

Ранее мы писали, что западные кинокритики разгромили "Гемини" с Уиллом Смитом.

Видео: YouTube / Paramount Pictures Россия