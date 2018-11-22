Западные кинокритики разгромили "Гемини" с Уиллом Смитом

Рейтинг фильма составил всего лишь 29 %.

Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли. Рейтинг картины составил всего лишь 29 %. Об этом свидетельствует Rotten Tomatoes.

Один из критиков заявил, что первый персонаж картины все время копирует другого. Из-за этого становится сложно следить за ходом событий и "симпатизировать" сразу двум героям.

В свою очередь автор Variety Питер Дебруж отметил, что "Гемини" – это тот случай, когда "ужасно много усилий ушло на создание ужасно медлительного боевика".

По мнению журналиста The Holliwood Reporter Стивена Далтона, "слабый сценарий" фильма способен удержать только "вычурный видеоряд".

"Гемини" (Gemini Man)– это фантастический фильм, события которого разворачиваются в недалеком будущем. Человечество научилось клонировать самих себя, и главному герою предстоит встретить в настоящем себя молодого в прошлом.

Во время съемок картины использовались камеры высокой мощности, которые способны улавливать мельчайшие мышечные движения актеров. Образ молодого Уилла Смита был создан при помощи компьютерных технологий. Российский зритель сможет оценить картину 10 октября.

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Видео: YouTube / Paramount Pictures Россия