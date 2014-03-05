Хелен Миррен опровергла слухи о разврате Екатерины Великой

Голливудская звезда исполнила роль императрицы в одноименном мини-сериале.

Голливудская звезда Хелен Миррен, исполнившая роль Екатерины Великой, назвала клеветой обвинения императрицы в разврате. Об этом она заявила в интервью The Sun.

74-летняя актриса защитила интимную жизнь Екатерины и возмутилась современной трактовкой ее образа. "Это ужасно, как история относится к успешным, влиятельным женщинам", - призналась Миррен, добавив, что слухи и ложь о разврате являются классическим способом унизить императрицу.

Актриса рассказала, что перед съемками ее подруги-феминистки спрашивали, будет ли она "что-то делать с лошадью". В ответ Миррен привела в пример Луи XIV и Генриха VIII, у которых было пять и более жен и любовниц. "Однако их поведение считается вполне приемлемым", - отметила артистка. При этом у Екатерины за всю жизнь было четыре или пять романов, что является нормой для современных женщин.

Премьера мини-сериала "Екатерина Великая" запланирована на 3 октября. Любовника императрицы Григория Потемкина сыграет Джейсон Кларк.

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