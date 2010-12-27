Семьи убитых на премьере "Темного рыцаря" выступили против "Джокера"

Семьи убитых обеспокоены демонстрацией насилия в фильме и боятся повторения печальных событий.

Семьи убитых на премьере фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" написали письмо в компанию Warner Bros., в котором выразили беспокойство по поводу "Джокера". Люди обеспокоены демонстрацией насилия в фильме и боятся повторения печальных событий. Об этом пишет издание Variety.

Массовое убийство произошло 20 июля 2012 года в кинотеатре в американском городе Орора. В зале заметили человека в форме SWAT, но подумали, что он будет развлекать людей. В свою очередь мужчина достал автоматическую винтовку и начал расстреливать зрителей. В результате стрельбы погибли 12 человек и 59 получили травмы различной степени тяжести. Стрелка задержали и сравнили его с Джокером из-за ярких волос.

В письме семьи погибших американцев попросили Warner Bros. поддержать движение против свободной продажи оружия в США и присоединиться к созданию безопасного общества. Также люди выступили против показа фильма "Джокер" в кинотеатре, в котором их родственники подверглись нападению. Они отметили, что "Джокер" может вдохновить людей на массовые убийства.

В компании Warner Bros. выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что их фильм не пропагандирует и не оправдывает любого вида насилие. Джокер в картине представлен как антигерой.

В российском прокате "Джокер" появится 3 октября. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс уже номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Ранее режиссер "Джокера" рассказал о странном поведении Хоакина Феникса.

Фото: Instagram / Todd Phillips