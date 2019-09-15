Режиссер "Джокера" рассказал о странном поведении Хоакина Феникса

В российский прокат лента про главного врага Бэтмена выйдет 3 октября.

Исполнитель Джокера в одноименном фильме Хоакин Феникс странно вел себя на съемочной площадке. Об этом рассказал постановщик картины Тодд Филлипс.

Постановщик сказал, что актер в середине съемок просто выходил из кадра и с площадки. Из-за этого другие актеры ошибочно думали, что съемочный процесс останавливают из-за их ошибок. Филлипс поделился, что таким образом Феникс пытался поймать нужный настрой.

Напомним, что "Джокер" стал обладателем "Золотого льва" 76-ого Венецианского кинофестиваля. Кинолента рассказывает историю становления одного из самых опасных злодеев и главного врага Бэтмена. В российский прокат лента выйдет 3 октября.

Видео: YouTube/ YouTube/WarnerBros

