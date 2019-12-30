Фильм "Плохие парни навсегда" возглавил американский прокат

В стартовые выходные картина заработала 56,8 млн долларов.

Американский комедийный боевик "Плохие парни навсегда" режиссеров Адиля Эль Арби и Билала Фалла возглавил американский прокат в минувшие выходные. Мировая премьера фильма состоялась 17 января, за это время он собрал 56,8 млн долларов. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Отмечается, что особой популярностью фильм пользуется у чернокожих граждан Америки, поскольку главные герои – два полицейских-афроамериканца. По сюжету, Бёрнетт поссорился с напарником и оставил службу в полиции Майами, занявшись частной сыскной деятельностью. Тем временем, Лоури переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. "Плохим парням" приходится вновь объединиться, чтобы разобраться с албанским наемником, желающим отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.

Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Картина выйдет в российский прокат 23 января.

На втором месте по сборам в американском прокате оказалась военная драма "1917", которая заработала в выходные 26 млн долларов. В тройку лидеров также попала семейная приключенческая кинолента "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни младшим в главной роли. Картина собрала в прокате 17,2 млн долларов.

Ранее мы писали, что "Холоп" Клима Шипенко стал вторым по сборам в истории российского проката.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU