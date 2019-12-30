Эксперты спрогнозировали успех фильма "Плохие парни навсегда" в России

Они уверены, что комедийный боевик станет лидером проката в выходные.

Эксперты кинорынка спрогнозировали успех американского боевика "Плохие парни навсегда" в российском прокате в выходные. Премьера третьей части франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях состоялась в РФ 23 января. Прогнозируемая прибыль картины составит около 200 млн рублей. Об этом пишет Газета.Ru.

Мировая премьера фильма состоялась 17 января, за это время он собрал 56,8 млн долларов. Особой популярностью боевик пользуется у чернокожих граждан Америки, поскольку главные герои – два полицейских-афроамериканца.

По сюжету, Бёрнетт поссорился с напарником и оставил службу в полиции Майами ради частной сыскной деятельности. Тем временем, Лоури переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. "Плохим парням" приходится вновь объединиться, чтобы разобраться с албанским наемником, желающим отомстить за смерть брата.

Громкой премьерой этой недели также станет полнометражный дебютный фильм актрисы, певицы и композитора Дарьи Чаруши "Марафон Желаний". На третьем месте, по прогнозам экспертов, расположится комедия "(НЕ)идеальный мужчина" от режиссера Марюса Вайсберга.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU