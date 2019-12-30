В эфир вернется шоу "Слабо звено" с Марией Киселевой

Новые выпуски уже снимаются.

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева. Об этом сообщает "Мир 24".

Как рассказал генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин, сейчас на съемочной площадке готовят следующие выпуски. В настоящее время придумываются новые вопросы и отбираются участники для состязаний.

Принять участие в отборочном туре может любой желающий. Для этого нужно зайти на официальный сайт проекта и ответить на 10 вопросов за лимитированное время. Если вы ответите правильно, то вас вскоре пригласят на кастинг, если не удастся справиться с вопросами, то попытать удачу можно будет на следующий день.

Передача "Слабое звено" идет в 40 странах мира. По правилам, восемь незнакомых между собой человек встречаются в студии и объединяются в команды, чтобы вместе отвечать на вопросы. Те, кто проявит наименьшую смекалку или оперативность, покидает игру. Выиграть поможет не только интеллект, но и наличие стратегии. Приз за победу составляет 360 тысяч рублей.

Шоу возобновится на телеканале "Мир" в феврале 2020 года. Премьера состоится в День всех влюбленных.

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