Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

"Вертолеты России" также создают арктическую версию борта.

Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в первой половине 2021 года. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Наша первая задача сегодня - завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру "О1" Андрей Богинский, генеральный директор холдинга "Вертолеты России"

Эксперт отметил, что в настоящее время идут летные совместные испытания вертолета. Специалисты работают над созданием арктической версии борта. Этой версией вертолета более плотно займутся после завершения работы над Ми-26Т2В. Новая версия борта может оказаться полезна для представителей МЧС России. Холдинг поставил перед собой задачу унифицировать облики для военных и МЧС.

Корабли НАТО маневрируют у месторождения, обеспечивающего Крым газом.

Фото: Piter.tv