Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в первой половине 2021 года. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Наша первая задача сегодня - завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру "О1"
Андрей Богинский, генеральный директор холдинга "Вертолеты России"
Эксперт отметил, что в настоящее время идут летные совместные испытания вертолета. Специалисты работают над созданием арктической версии борта. Этой версией вертолета более плотно займутся после завершения работы над Ми-26Т2В. Новая версия борта может оказаться полезна для представителей МЧС России. Холдинг поставил перед собой задачу унифицировать облики для военных и МЧС.
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Фото: Piter.tv
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