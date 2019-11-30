Опытный образец разработают уже в текущем году.

К началу 2021 года "Вертолеты РФ" испытают модернизированный Ка-32. Первый опытный образец будет создан уже к концу 2020 года. Об этом "РИА Новостям" сообщил представитель холдинга Андрей Богинский. В планы компании в первую очередь входит обновление парка действующих вертолетов. Речь идет о воздушных средствах, которые находятся у основных стран-эксплуатантов. К таким относятся Южная Корея, Турция, Китай и европейские государства.

Плюс существуют определенные надежды на реализацию модернизированных вертолетов полностью новых прокомментировал гендиректор компании

После завершения летных испытаний станут возможны поставки пяти вертолетов в год заказчикам. Также ежегодно специалисты смогут модернизировать по три-пять Ка-32.

Напомним, что программа модернизации Ка-32 представлена в мае 2019 года. Она включает в себя оборудование вертолетов "стеклянными" кабинами с бортовым радиоэлектронным оборудованием. Также в них появятся более мощные двигатели, водяной бак с цифровым управлением, позволяющий эффективнее забирать и сбрасывать до 4 тонн воды. Новая модель получила индекс Ка-32А11М.

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