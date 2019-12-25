Они будут подсчитаны отдельно.

Верховный суд США постановил изолировать ряд бюллетеней в Пенсильвании. Это произошло после требования республиканцев. В инстанции отметили, что ряд бюллетеней избирателей поступили в участки в день выборов после их закрытия. Их предложили подсчитывать отдельно. Представители партии Дональда Трампа хотят, чтобы бюллетени не были приняты во внимание. Их законность определит суд.

Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов, а также все подобные бюллетени в случае подсчета должны считаться отдельно постановление Верховного суда США

Напомним, что американский штат Пенсильвания принимал бюллетени избирателей по почте несколько дней после дня выборов (3 ноября).

Почтовая служба США сообщила об обнаружении в Пенсильвании еще 1,7 тыс. бюллетеней.

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